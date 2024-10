Ucraina, allarme rientrato per Dovbyk: il centravanti convocato per il match contro la Repubblica Ceca (FOTO)

Buone notizie per l'Ucraina. Nella giornata di ieri Artem Dovbyk aveva saltato l'allenamento di rifinitura in vista della partita contro la Repubblica Ceca, valida per la quarta giornata di Nations League e in programma oggi alle ore 20:45, a causa di un affaticamento muscolare. L'allarme però sembra rientrato, tanto che il centravanti della Roma è stato convocato per il match odierno dal ct Serhiy Rebrov.

? Official squad list of the national team of Ukraine for the game against Czech Republic ?? ✅ Stepanenko

❌ Bondar

❌ Kabaev pic.twitter.com/yiYC3lR9Rp — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024