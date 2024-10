Ucraina, allenamento pre Repubblica Ceca: assente Dovbyk (VIDEO)

Dopo aver disputato la gara contro la Georgia, l'Ucraina di Artem Dovbyk affronterà domani sera la Repubblica Ceca in Nations League. L'attaccante giallorosso è sceso in campo titolare e ha giocato circa 75 minuti nel match vinto contro la Georgia ma, secondo quanto riferito da canali ucraini, oggi non ha preso parte all'allenamento alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca.

Artem Dovbyk didn’t take part in this evening’s training session ahead of Czechia game tomorrow pic.twitter.com/OQYz3mlsM9 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 13, 2024