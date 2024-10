Repubblica Ceca, il ct Hasek: "Dovbyk è uno dei migliori attaccanti del mondo"

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena il match tra Ucraina e Repubblica Ceca, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Tra i protagonisti della partita ci sarà anche Artem Dovbyk, il quale ha recuperato dall'affaticamento muscolare ed è stato regolarmente convocato. Proprio del centravanti della Roma ne ha parlato in conferenza stampa Ivan Hasek, il commissario tecnico della Repubblica Ceca. Ecco le sue parole.

Ti aspetti una partita simile a quella di andata?

"La loro formazione sarà simile ma in più ci sarà Dovbyk. Penso che attualmente sia uno dei migliori attaccanti non solo in Europa ma anche nel mondo".

Come proverete a limitare Dovbyk e Mudryk?

"Si tratta di giocatori di livello mondiale, anche Shaparenko rientra in questa categoria. Inoltre alle loro spalle hanno altri calciatori forti. Loro però sono probabilmente i tre giocatori di maggiore valore dell'Ucraina".