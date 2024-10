Italia, Spalletti: "Ci sono episodi che cambiano le partite, ma potevamo giocare bene anche nel secondo tempo"

RAI UNO - Dopo il pareggio con il Belgio per 2-2 allo Stadio Olimpico in Nations League, il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha commentato la partita ai microfoni dell'emittente pubblica: "Ci sono degli episodi che cambiano le partite. Dopo l'episodio prendi gol subito su quella situazione. A volte ci sono delle partite che vengono segnate non dal calcio giocato, ma da alcune cose che vanno al di là di tutte le tattiche e di quello che si vuole dire. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo", le sue dichiarazioni in merito all'espulsione di Pellegrini al 40'.

"Mi concentrei su come abbiamo perso un paio di palloni, loro hanno qualità negli spazi larghi con gli uno contro uno di calciatori top. Non abbiamo concesso tantissimo palle gol davanti a Donnarumma, ma abbiamo sofferto su episodi su calci piazzati, dove loro sono stati anche un po' fortunati - ha aggiunto - La squadra ha giocato un bel calcio, con personalità, ha fatto quello che aveva contraddistinto i ragazzi nelle partite precedenti. C'era da confermarsi".