Nations League, Italia-Belgio: Pellegrini titolare (FOTO)

Stop al campionato, in scena gli impegni delle Nazionali. Questa sera lo Stadio Olimpico è teatro della sfida di Nations League tra l'Italia di Luciano Spalletti e il Belgio di Domenico Tedesco. Come annunciato in conferenza stampa dal ct azzurro, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini scende in campo titolare con la maglia numero 10 a supporto di Retegui, mentre Pisilli si accomoda almeno inizialmente in panchina.

Questa la formazione scelta da Spalletti: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.