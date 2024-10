Arabia Saudita, Abdulhamid squalificato: il terzino rientra a Trigoria (FOTO)

Buone notizie per Ivan Juric. Dopo aver riaccolto Lorenzo Pellegrini, l'allenatore della Roma è pronto a riabbracciare anche Saud Abdulhamid. Come annunciato dalla Federcalcio saudita, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di far tornare il terzino destro a Trigoria a causa della squalifica rimediata in seguito al cartellino giallo ricevuto al 70' del match contro il Giappone. Abdulhamid avrebbe quindi saltato la partita contro il Bahrein, motivo per cui il ct ha permesso al calciatore di tornare in Italia e al suo posto è stato convocato Ali Majrashi dell'Al-Ahli.

