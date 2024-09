Nazionali: Roma seconda in Serie A per minutaggi nella sosta. Milan al 1° posto

Il turno dedicato alle Nazionali ha visto protagonisti molti giocatori della Roma. Con 6 gol segnati dai romanisti, con la tripletta di ieri di Baldanzi, nessuna squadra in Serie A è stata così protagonista nelle sfide internazionali.

Per quanto riguarda il minutaggio, invece, solo i giocatori del Milan hanno giocato più di quelli della Roma: 1689 minuti complessivi per i rossoneri con le Nazionali, 1513 per i romanisti. Dietro ci sono Inter (1485 minuti) e Napoli (1374). Il Genoa, prossimo avversario della Roma, è penultimo nella classifica con appena 160 minuti raccolti dai giocatori di Gilardino in questo turno di Nazionali.