Baldanzi, tripletta con l’Under

Con la Roma è ancora in attesa di segnare il suo primo gol, ma ieri Baldanzi si è preso la soddisfazione di firmare addirittura una tripletta nel match che l’Under 21 dell’Italia ha vinto 3-0 contro la Norvegia nel girone di qualificazione ai prossimi Europei. Il giallorosso ha trovato la via della rete dopo pochi minuti, su assist di Gnonto, cancellando tutti i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Poi, nel finale, secondo e terzo gol per suggellare un buon avvio di stagione con la Roma. (...) Visti i problemi muscolari di Pellegrini con la nazionale maggiore, Baldanzi rilancia le sue quotazioni per una maglia da titolare, domenica al Ferraris contro il Genoa (ore 12.30, diretta tv su Dazn).

(corsera)