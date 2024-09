Nations League, Francia-Belgio: Koné dal 1', Saelemaekers in panchina

Manu Koné giocherà dall'inizio nella gara che vede stasera la Francia sfidare il Belgio dopo la sconfitta per 3-1 subìta per mano dell'Italia. Con la maglia numero 6, il centrocampista acquistato in estate dalla Roma comporrà, insieme a Kante e Guendouzi, la mediana transalpina.

Per quanto riguarda i Diavoli Rossi, invece, l'altro giallorosso Alexis Saelemaekers siederà almeno inizialmente in panchina.