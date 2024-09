Nations League, Israele-Italia: Pellegrini in panchina. Tonali, Ricci e Frattesi in mezzo

L'Italia tornerà in campo stasera nella gara contro Israele dopo aver battuto per 3-1 la Francia. Nella formazione scelta da Spalletti non c'è Pellegrini, unico romanista convocato, alle prese con un fastidio muscolare e relegato in panchina. Tonali, Ricci e Frattesi compongono il centrocampo azzurro, con Kean e Raspadori davanti.