Francia-Italia, KONÉ: "Orgoglioso dell'esordio in nazionale. Speravo di vincere, dovevamo fare meglio" (VIDEO)

Manu Koné, neo acquisto della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista al termine della sconfitta per 1-3 contro l'Italia nel match valido per la prima giornata della fase a gironi di Nations League. Ecco le parole del centrocampista della Francia: "Un naufragio? Credo che sia un po' troppo severo, abbiamo solamente perso. Speravamo di fare meglio. Siamo una squadra, vinciamo insieme e perdiamo insieme. Non è una questione di fragilità, dovevamo essere più efficaci in entrambe le fasi e ci è mancata anche l'energia. Cercheremo di fare meglio contro il Belgio. Abbiamo qualità, ci sono grandi giocatori in questa squadra. Siamo competitivi e non eravamo felici nello spogliatoio. Abbiamo perso in casa, ma ci rialzeremo. Speriamo che tutti i tifosi ci sostengano".

L'esordio con la nazionale maggiore?

"È un motivo di orgoglio dal punto di vista individuale, ma alla fine speravo solo di vincere questa partita".

