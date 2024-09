Francia-Belgio, Deschamps: "Soddisfatto della prestazione di Koné, ha giocato bene"

TF1 - Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 2-0 contro il Belgio e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'incredibile prestazione di Manu Koné. Ecco le parole dell'allenatore sul centrocampista della Roma: "Sono soddisfatto della sua prestazione. Ha fatto un'entrata ed è stato ammonito molto presto, per un centrocampista difensivo non è l'ideale ricevere un cartellino giallo a inizio partita. Se fosse stata una partita a eliminazione diretta forse avrei agito diversamente. La squadra deve ancora migliorare, soprattutto a centrocampo dove mancano tre giocatori oltre a Zaire-Emery che è infortunato. Ma Koné ha giocato bene".