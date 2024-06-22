Euro 2024, Turchia-Portogallo: Celik parte dal 1'

22/06/2024 alle 17:11.
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Dopo il successo all'esordio contro la Georgia, può già indirizzare la qualificazione la Turchia di Vincenzo Montella, che se la vedrà ora con il Portogallo di CR7 nella sfida decisiva per il primo posto. Partirà dal primo minuto il romanista Zeki Celik, entrato soltanto nel finale nel match d'esordio.
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