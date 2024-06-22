Euro 2024, Turchia-Portogallo: Celik parte dal 1'

Dopo il successo all'esordio contro la Georgia, può già indirizzare la qualificazione la Turchia di Vincenzo Montella, che se la vedrà ora con il Portogallo di CR7 nella sfida decisiva per il primo posto. Partirà dal primo minuto il romanista Zeki Celik, entrato soltanto nel finale nel match d'esordio.
A Millî Takımımızın, Portekiz karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar?? #TURvPOR
11'imiz: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus… pic.twitter.com/TTTpJPoJvf
— Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) June 22, 2024