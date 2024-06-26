Euro 2024, Repubblica Ceca-Turchia: panchina per Celik

Nella terza e ultima giornata dei gironi di Euro 2024 la Turchia di Vincenzo Montella affronta la Repubblica Ceca. Secondo posto momentaneo nel girone per i turchi, a +2 dai cechi. Dopo essere partito titolare contro il Portogallo, solo panchina per il romanista Zeki Celik.
A Millî Takımımızın, Çekya karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar?? #CZEvTUR
11'imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz. pic.twitter.com/zcjoiaGhCM
— Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) June 26, 2024