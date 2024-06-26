Euro 2024, Repubblica Ceca-Turchia: panchina per Celik

26/06/2024 alle 19:54.
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Nella terza e ultima giornata dei gironi di Euro 2024 la Turchia di Vincenzo Montella affronta la Repubblica Ceca. Secondo posto momentaneo nel girone per i turchi, a +2 dai cechi. Dopo essere partito titolare contro il Portogallo, solo panchina per il romanista Zeki Celik.
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