Euro 2024, Olanda-Francia: Taylor al centro delle polemiche per il gol annullato a Xavi Simons. Koeman e van Dijk: "Era regolare, ha sbagliato"

Nella serata di ieri è andato in scena l'attesissimo big match tra Olanda e Francia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. La partita è terminata 0-0, ma a far discutere è la rete annullata a Xavi Simons per il fuorigioco, considerato attivo, di Denzel Dumfries. A prendere la decisione finale è stato l'arbitro Anthony Taylor, colui che diresse la finale di Europa League 2022/23 tra Roma e Siviglia e fu al centro delle polemiche per numerosi episodi controversi. Gli olandesi si sono lamentati a gran voce per la scelta del fischietto inglese e anche il commissario tecnico Ronald Koeman ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa: "Non può mai essere annullata una rete del genere. Dumfries non influenza in alcun modo l’azione, l’arbitro ha sbagliato. E se fosse stato un episodio di fuorigioco chiaro, non avrebbe aspettato per tre minuti il controllo del VAR". Critiche anche da parte del capitano Virgil van Dijk: "Dal campo si vedeva benissimo che il gol fosse regolare". Anche Denzel Dumfries non si spiega la decisione dell'arbitro: "Non ho fatto niente per partecipare all’azione, non ero davanti a Maignan e anzi mi sono fermato per evitare di danneggiare la squadra".