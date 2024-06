Euro 2024, Olanda-Francia 0-0: primo pareggio a reti bianche della competizione. Polonia eliminata

Questa sera Olanda e Francia si sono divise la posta in palio, pareggiando 0-0 e salendo a 4 punti in classifica nel girone D di Euro 2024. Nonostante le reti bianche la partita è stata bella e divertente con occasioni da entrambe le parti, con un gol annullato all'Olanda al 69' (rete di Xavi Simons) per fuorigioco attivo di Denzel Dumfries. Un risultato che sancisce il primo verdetto ufficiale: l'eliminazione della Polonia di Nicola Zalewski, ferma a zero punti dopo i primi due turni.