Algeria, il ct Petkovic: "Aouar ha qualità. De Rossi è molto contento di lui" (VIDEO)

In vista delle gare contro Guinea e Uganda, il commissario tecnico dell'Algeria, Vladimir Petkovic, ha parlato del suo centrocampista Houssem Aouar, attualmente a Perth agli ordini di mister De Rossi e convocato dall'ex allenatore della Lazio per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026.

LE PAROLE DI PETKOVIC

“Houssem è un giocatore di qualità che ha dimostrato di avere le capacità per avere un posto in questa squadra. Durante la stagione ho parlato di Aouar con l’allenatore della Roma, è molto contento e si è visto anche nell'ultima partita che ha giocato, durante la quale ha segnato. Per me è importante che possa giocare anche più in avanti. Si adatta molto bene a questo gruppo“.