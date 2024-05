Algeria: Aouar convocato per le sfide contro Guinea e Uganda (FOTO)

Nonostante non abbia brillato in questa stagione, Houssem Aouar ha siglato l'ultimo gol della Roma in campionato nella sconfitta per 2-1 contro l'Empoli. Il centrocampista ha chiuso quindi la stagione in modo positivo ed è anche stato convocato dal ct dell'Algeria per i prossimi impegni. La nazionale africana affronterà la Guinea (6 giugno) e l'Uganda (10 giugno) nei match validi per le qualificazioni al Mondiale 2026.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بمبارتي غينيا و أوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie?? pic.twitter.com/uqs8XYPlvu — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 30, 2024