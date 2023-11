Italia-Macedonia del Nord, Spalletti: "Faccio i complimenti ad El Shaarawy, tiene in ordine la squadra" El Shaarawy: "Con Mou gioco distante dalla porta, questo modulo mi esalta"

Ha al termine di Italia-Macedonia del Nord Luciano Spalletti, Ct degli azzurri. Ha speso alcune parole, oltre che sul rendimento dell'intera squadra, anche su Stephan El Shaarawy, autore del 5-2. Ecco le sue dichiarazioni:

"Lo conosco da vecchia data, so benissimo che ha qualità di corsa perché ribalta bene l'azione, è attento perché Mourinho con il ruolo di quinto gli ha creato attenzione per la fase difensiva. Ti tiene in ordine la squadra e non si è dimenticato della qualità tra i piedi, destro e sinistro. Avere quelli che entrano in un momento non semplice e danno subito il livello del loro valore e della loro qualità è importante e gli faccio i complimenti"

Ha rilasciato una breve intervista anche il Faraone in cui ha parlato dell'emozione che ha provato nel segnare il gol con la maglia azzurra e del modulo adottato da Spalletti, paragonandolo a quello di Mourinho:

“Un’emozione bellissima ritrovare il gol, qui all’Olimpico ha un sapore ancor più speciale. Lo dedico sia alla mia famiglia che a me stesso. Oggi però era importante vincere e siamo soddisfatti di averlo fatto. Ci riposiamo due giorni e poi prepariamo al meglio la gara decisiva contro l’Ucraina. È sempre stata una mia caratteristica quella di lavorare, aspettare le scelte dell’allenatore ed incidere nel momento giusto. Non mi stupisco perché so quanto impegno e dedizione metto. Quella di oggi è una vittoria importante ma che non deve tranquillizzarci. Dobbiamo restare lucidi perché c’è ancora tutto in gioco. L’esterno sinistro è il ruolo in cui ho giocato di più negli ultimi anni: con il gioco di Mourinho sono più lontano dalla porta, mentre con questo modulo riesco a essere più vicino".

“Per me è una grande soddisfazione. L’importante è stato reagire ai gol che abbiamo preso, unito allo spirito del primo tempo. Il nostro è u gruppo i bravissimi ragazzi che si aiuta sempre: abbiamo tanta voglia di lavorare e di seguire il mister. Il tutto è unito a una grande qualità: per giocare a questi livelli, dopotutto, la qualità è presente qui ma anche in panchina. Ucraina? La vittoria di oggi ci rende più consapevoli, ma sappiamo che dobbiamo affrontare ogni partita con lo spirito giusto, altrimenti non la porti a casa".