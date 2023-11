Italia-Macedonia del Nord: panchina per Cristante, Mancini ed El Shaarawy

Prima di due finali per l'Italia di Luciano Spalletti, che questa sera all'Olimpico affronta la Macedonia del Nord per le qualificazioni europee, con l'obiettivo di agganciare l'Ucraina al secondo posto nel girone in attesa dello scontro diretto. Nessun romanista in campo dal primo minuto, con Mancini, El Shaarawy e Cristante che partiranno dalla panchina. Il centrocampista, in particolare, sembra aver smaltito l'affaticamento muscolare. Questo l'11 scelto da Spalletti: Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.