Non solo Cristante, El Shaarawy e Mancini impegnati con l'Italia nelle gare di qualificazione agli Europei. C'è un altro giallorosso impegnato in un match questa sera ed è l'esterno danese Rasmus Kristensen. In Irlanda del Nord-Danimarca il terzino in prestito dal Leeds è stato scelto fra gli 11 titolari.