Ucraina-Italia: panchina per Mancini, Cristante e El Shaarawy (FOTO)

Questa sera alle 20.45 l'Italia di Luciano Spalletti affronta alla BayArena di Leverkusen l'Ucraina con l'obiettivo di qualificarsi ad Euro 2024. Qualche cambio per il ct dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: Spalletti sceglie ancora Donnarumma tra i pali, difesa composta da Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi e Dimarco, a centrocampo spazio a Frattesi con Jorginho in cabina di regia e Barella, mentre Zaniolo completa il tridente con Raspadori e Chiesa. Nessun romanista in campo dall'inizio: Mancini, Cristante e El Shaarawy, reduce dal gol con la Macedonia del Nord, si accomodano in panchina.