Instagram, due giorni all'esordio dell'Italia al Mondiale Under 20. Faticanti: "Pronti!" (FOTO)

L'Italia Under 20 è pronta a fare il suo debutto nel Mondiale di categoria in Argentina. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata scenderanno in campo il 21 maggio alle ore 18 italiane contro il Brasile, mentre il 24 maggio (ore 20 italiane) sfideranno la Nigeria e il 27 (ore 20 italiane) la Repubblica Dominicana. Il ct ha convocato due calciatori della Roma Primavera, Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti. Quest'ultimo ha pubblicato su Instagram una foto dello shooting con la maglia della Nazionale e ha suonato la carica a pochi giorni dalla sfida contro i verdeoro: "Mondiale Under 20. Pronti!".