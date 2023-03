Bosnia, prima chiamata per Tahirovic: il centrocampista è stato convocato per le sfide contro Islanda e Slovacchia (FOTO)

Benjamin Tahirovic ha ottenuto la sua prima convocazione in assoluto con la Bosnia. Il 15 febbraio il centrocampista della Roma aveva scelto ufficialmente di scendere in campo con la maglia della nazionale balcanica, rifiutando così la Svezia (suo paese natale). Il classe 2003 è stato quindi chiamato dal ct Hadzibegic per le due gare contro l'Islanda (23 marzo) e la Slovacchia (26 marzo), valide per le qualificazioni a EURO 2024.

Spisak igrača "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice protiv Islanda i Slovačke u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. #NFSBiH #zmajevi #EURO2024 #reprezentacijabih pic.twitter.com/V0e1J01nOP — NFS BIH (@NFSBiH) March 8, 2023