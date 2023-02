Tahirovic ha scelto: giocherà per la Bosnia. Il dt Misimovic: "Benvenuto nella nostra famiglia" (FOTO)

Benjamin Tahirovic ha scelto la nazionale per cui giocare. Il giovane centrocampista della Roma infatti è nato in Svezia, ma i suoi genitori sono bosniaci e quindi ha il doppio passaporto. Il classe 2003, già a quota 7 presenze in stagione, ha riscosso grande interesse da parte delle due federazioni e oggi è arrivata la decisione definitiva. Il diciannovenne infatti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si vede una grande bandiera della Bosnia e un punto esclamativo. La scelta è stata comunicata anche dal direttore tecnico della nazionale Zvjezdan Misimovic: "Benvenuto nella nostra famiglia", il messaggio condiviso su Instagram.