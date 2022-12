TAHIROVIC: "Non ho ancora scelto se giocare per la Svezia o la Bosnia. Deciderò con la mia famiglia"

FOTBOLLSKANALEN - Benjamin Tahirovic, centrocampista della Roma, è chiamato a una scelta di enorme importanza. Il giocatore giallorosso è nato in Svezia, ma i suoi genitori sono bosniaci e ha il doppio passaporto. A breve quindi dovrà scegliere per quale nazione scendere in campo e ha parlato di questa situazione al portale svedese: "Prenderò questa decisione insieme alla mia famiglia. È vero che la Federcalcio della Bosnia mi ha contattato ed è stata molto corretta e aperta, ma non c'è stato nulla di più. Non ho ancora deciso per chi giocare e lo farò insieme alla mia famiglia".

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, ha confermato il grande interesse per il calciatore, ma la scelta definitiva dovrà essere presa da Tahirovic.

