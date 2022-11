Svezia, il ct Andersson: "Seguiremo Tahirovic con grande interesse. Vedremo se sceglierà noi o la Bosnia"

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'amichevole contro il Messico, in programma domani alle ore 20:30. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Benjamin Tahirovic, giovane talento della Roma che ha esordito in prima squadra nel match contro il Torino. Il classe 2003 è nato in Svezia, ma i suoi genitori sono bosniaci e quindi ha il doppio passaporto. A breve sarà chiamato a scegliere per quale nazione scendere in campo. Proprio di questo tema ha parlato il ct svedese: "È importante che questi ragazzi giochino con continuità, è bello che i nuovi giocatori si facciano avanti e prendano l'iniziativa. Seguiamo questi giocatori con grande interesse. Non ho parlato con Tahirovic, ma lo seguiremo con entusiasmo. Alcuni scelgono di giocare per la Svezia e altri no, noi possiamo solo mostrare interesse, non l'abbiamo ancora fatto ma sicuramente lo faremo in futuro".