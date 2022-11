Roma-Torino: esordio in prima squadra per Tahirovic

Esordio in prima squadra per Benjamin Tahirovic. Dopo averlo annunciato in conferenza stampa, José Mourinho ha concesso spazio al classe 2003 contro i granata. Il diciannovenne svedese è entrato al 70' al posto di Bryan Cristante, facendo il suo ingresso in campo insieme a Paulo Dybala e Andrea Belotti, che hanno sostituito Nicola Zalewski e Tammy Abraham.