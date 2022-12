Tahirovic: decisione presa, giocherà per la Bosnia. A marzo la prima convocazione

Benjamin Tahirovic ha deciso: giocherà per la Bosnia. Il centrocampista della Roma è nato in Svezia, ma i suoi genitori sono bosniaci e quindi possiede il doppio passaporto. Secondo quanto riportato dal sito, il classe 2003 ha finalmente scelto per chi giocherà. Fondamentale la presenza di Edin Dzeko, ex attaccante della Roma, il quale ha giocato sicuramente un ruolo molto importante nella decisione. La prima convocazione arriverà a marzo, quando la Bosnia sarà impegnata nei match con Islanda e Slovacchia, validi per la qualificazione all'Europeo del 2024.

(klix.ba)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE