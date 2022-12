Argentina: Messi raggiunge Batistuta a quota 10 gol nei Mondiali. Il 'Re Leone': "Un onore condividere questo record con te" (FOTO)

Lionel Messi sta trascinando l'Argentina in questo Mondiale in Qatar. Il calciatore del PSG infatti ha segnato 4 gol ed è stato decisivo anche nel quarto di finale contro l'Olanda, terminato con la vittoria dell'Albiceleste ai rigori. Il trentacinquenne è andato in rete in 10 occasioni considerando tutte le edizioni dei Mondiali, raggiungendo lo storico primato di Gabriel Omar Batistuta, ex calciatore della Roma e protagonista dello scudetto del 2001. Il 'Re Leone' si è complimentato con Messi su Twitter: "Caro Leo, congratulazioni! Ho tenuto il record per 20 anni e mi sono divertito. Ora è un grande onore e piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già nel prossimo match!".

Querido Leo, ¡felicidades! ? Tuve el record durante 20 años y lo disfruté. Ahora es un gran honor y placer compartirlo contigo, ¡esperando de todo corazón que puedas superarlo ya en el próximo partido! ??? pic.twitter.com/gnCvdMuCqi — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 10, 2022