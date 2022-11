Qatar 2022: Francia e Australia passano agli ottavi, eliminate Tunisia e Danimarca

Sono Francia e Australia le due nazionali del Girone D ad accedere agli ottavi di finale del Mondiale. La squadra di Didier Deschamps perde 1-0 contro la Tunisia e conclude la prima fase con sei punti, ma passa il turno da prima classificata in virtù della miglior differenza reti. I nordafricani colgono un successo storico grazie alla rete al 58' di Whabi Khazri, ma non riescono a centrare la qualificazione nonostante i 4 punti ottenuti nel raggruppamento. I Socceroos, infatti, vincono con lo stesso punteggio il match decisivo contro la Danimarca con il gol di Mathew Leckie al 60' e condannano gli scandinavi, una delle sorprese in negativo del Mondiale, all'ultimo posto nel girone.