Italia-Germania U21, BOVE: "Buonissimo test in vista dell'Europeo, siamo consapevoli di potercela giocare con tutti"

RAI - La Nazionale Under 21 dell'Italia è stata sconfitta per 4-2 dai pari età della Germania in un'amichevole disputata ad Ancona. Protagonista del match tra le file degli Azzurrini è stato anche Edoardo Bove, entrato in campo al 59', che è stato intervistato al termine del match.

Queste le sue dichiarazioni:

È stata una sfida probante. Avete combattuto fino all'ultimo. Cercare di recuperare e fare due gol alla Germania è stata una bella reazione...

"Sì, il mister ci dice sempre di non pensare al risultato, di fare la nostra prestazione e ciò che ci chiede per diventare una squadra pronta in vista dell'Europeo. Non abbiamo subito mentalmente i tre gol, abbiamo ricominciato da grande squadra e non è facile farlo da zero. Siamo quasi riusciti a recuperare, ci prendiamo questa partita come un buonissimo test in vista dell'Europeo".

Che cosa vi portate a casa da questo 2022?

"Ci portiamo a casa una grandissima consapevolezza di potercela giocare sempre e comunque con tutti, a tutti i livelli e in tutti i campi. Siamo molto fiduciosi per questo Europeo. Le qualificazioni sono andate molto bene, non abbiamo avuto nessun passo falso. Quindi siamo pronti in vista di questo Europeo".

Si dice che manchi un po' il gol. Poi è entrato in campo Cancellieri e ne ha fatti due, penso che tu sia contento anche per lui...

"Sì, sono contento per lui ma non credo ci manchi il gol. I gol arrivano sempre grazie al lavoro di tutta la squadra. Matteo (Cancellieri, ndr) è stato bravo a capitalizzare le occasioni che abbiamo creato tutti insieme. Credo che il merito vada dato a tutta la squadra, che è riuscita a reagire in un momento difficile".