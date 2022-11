U21, Italia-Germania: Bove e Volpato in panchina

Allo stadio 'Del Conero' di Ancona l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato affronta i pari età della Germania in amichevole alle 17.30. I due romanisti presenti in rosa, Edoardo Bove e Cristian Volpato, non figurano nella formazione titolare scelta dal commissario tecnico e si accomodano inizialmente in panchina. Questi gli azzurrini schierati dal 1': Carnesecchi; Cittadini; Pirola; Ruggeri; Bellanova; Esposito; Rovella; Vignato; Quagliata; Colombo; Cambiaghi.