Inghilterra, Southgate: "Abraham? Ha segnato poco nel momento sbagliato. La forma è importante"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha deciso di non convocare il centravanti della Roma, Tammy Abraham, per il Mondiale in Qatar. Intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni, il ct inglese si è soffermato anche sulla scelta di non chiamare il numero 9 giallorosso. "Tammy ha segnato poco nel momento sbagliato... lo stato di forma è la cosa più importante", queste le sue parole.