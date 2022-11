Inghilterra, indiscrezioni sui convocati per il Mondiale: out Abraham e Smalling

Non è bastato gol segnato ieri sera contro il Sassuolo per convincere il ct Southgate: dalle prime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, Tammy Abraham non farà parte della lista dei 26 convocati per i prossimi Mondiali. L'ufficialità è attesa per le 15.15 in una diretta che andrà sui social della Nazionale dei Tre Leoni ma le prime indiscrezioni del giornalista Matt Law riferiscono che l'attaccante della Roma sarà escluso, possibile a questo punto una chiamata per Callum Wilson del Newcastle. Niente da fare anche per Smalling, come per il milanista Tomori.

Tammy Abraham will not be in Gareth Southgate's 26-man England squad - good news for Callum Wilson?https://t.co/HkXaHnTFHS — Matt Law (@Matt_Law_DT) November 10, 2022