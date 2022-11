Inghilterra: niente Mondiale per Smalling, ma è il miglior centrale inglese per rendimento in stagione (FOTO)

Il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, si avvicina. Nella giornata di oggi il ct dell'Inghilterra ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati che prenderanno parte alla competizione e tra questi non figurano né Tammy Abraham né Chris Smalling. Se il centravanti giallorosso non ha brillato, il difensore ha disputato una grande annata fino a questo momento e anche i dati lo dimostrano: secondo quanto riportato dal portale di statistiche Opta Analyst, il calciatore della Roma è il miglior centrale inglese per rendimento con una valutazione di 76,3 su 100 (voto basato sul sistema Opta Index). La scelta di Southgate, quindi, appare piuttosto inspiegabile.

The highest performing English central defender in Europe this season based on the Opta Index scoring system? Chris Smalling at Roma (76.3/100). pic.twitter.com/pjr4vG89bg — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 10, 2022