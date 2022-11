FOTO - Italia: Zaniolo torna a vestire l'Azzurro. Primo allenamento in vista dell'Albania

Il raduno della Nazionale italiana è ufficialmente iniziato. I 31 calciatori convocati hanno svolto il prima allenamento nel pomeriggio in vista dell'amichevole contro l'Albania, in programma il 16 novembre alle ore 20:45. Roberto Mancini potrà contare solamente su un calciatore della Roma, ovvero Nicolò Zaniolo, il quale ha partecipato alla seduta odierna. L'altro giallorosso selezionato, Bryan Cristante, ha lasciato il ritiro a causa di una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra rimediata in Roma-Napoli e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.