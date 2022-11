Argentina, Scaloni: "Dybala è nella fase finale del suo recupero"

TYC SPORTS - "Siamo preoccupati per gli infortunati. Non importa se arrivano con ritmo o meno, importa se arrivano in salute. L'idea è che chi sia in grado di giocare salga sull'aereo": lo ha detto il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ai microfoni del programma sportivo commentando la situazione dei giocatori infortunati verso il Mondiale in scena in Qatar dal 20 novembre.

Scaloni, poi, ha parlato nello specifico del giallorosso Paulo Dybala, alle prese con una lesione al retto femorale sinistro: "È nella fase finale del suo recupero. Può arrivare all'ultima partita".