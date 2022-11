Dybala: domani esami per valutare le condizioni dell'argentino

Alle prese con una lesione al retto femorale sinistro subita nella gara di campionato contro il Lecce, domani Paulo Dybala si sottoporrà ad esami strumentali per fare il punto sul suo infortunio e sul recupero: è quanto fa sapere il giornalista dell'emittente televisiva Angelo Mangiante. Dagli esami si capirà se la Joya potrà tornare a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Torino, ultima di campionato della Roma prima della sosta, e poi dell'Argentina di Scaloni per il Mondiale.

(Sky Sport)