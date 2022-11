Argentina, Scaloni: "Alcuni giocatori non sono al 100%, la lista dei convocati per il Mondiale potrebbe cambiare"

Parole preoccupanti quelle di Lionel Scaloni nella conferenza stampa al termine dell'amichevole tra gli Emirati Arabi Uniti e la sua Argentina. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha infatti rivelato che la lista dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar potrebbe cambiare poiché alcuni calciatori non si trovano in condizioni ottimali. Scaloni non ha fatto nomi, ma non è escluso che possa riferirsi anche a Paulo Dybala, accomodatosi in tribuna nel match odierno. Queste le sue parole: "C'è la possibilità che la nostra lista dei convocati cambi, vedremo. Alcuni giocatori non sono al 100% e noi dobbiamo essere cauti. Dobbiamo vedere la loro evoluzione. Abbiamo qualche giorno per decidere la lista. Vedremo cosa può succedere, per fortuna o per caso sfortuna possiamo ancora cambiare. Speriamo di no ma c'è la possibilità".