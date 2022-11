Emirati Arabi Uniti-Argentina: Dybala in tribuna (FOTO)

Allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi l'Argentina affronta in amichevole gli Emirati Arabi Uniti nell'ultimo test prima del Mondiale in Qatar. La squadra di Lionel Scaloni inizierà il suo percorso al Mondiale martedì 22 novembre contro l'Arabia Saudita. Non figura né tra i titolari né tra i giocatori a disposizione in panchina il romanista Paulo Dybala, che assisterà alla sfida dalla tribuna.

Il ct argentino schiera Martínez in porta, Foyth, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña in difesa, con De Paul, Paredes e Mac Allister a centrocampo e in attacco si affida ad Alvarez, Messi e Di Maria.