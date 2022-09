Nations League, Turchia-Lussemburgo: Celik parte titolare (FOTO)

La Turchia si prepara ad affrontare il Lussemburgo nella sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45 e il ct turco Kuntz ha scelto di schierare il calciatore della Roma, Mehmet Zeki Celik, dal primo minuto. La nazionale del giallorosso potrebbe blindare oggi il primo posto nel gruppo C, infatti ha 5 punti di vantaggio proprio sul Lussemburgo a due giornate dalla fine.