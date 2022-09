Italia: Zaniolo sorpreso dalla mancata convocazione

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha convocato 29 calciatori per le sfide contro l'Inghilterra (23 settembre) e l'Ungheria (26 settembre), valide per la fase a gironi della Nations League. I romanisti presenti nella lista erano solamente Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini (tornato a Roma a causa di un affaticamento al flessore sinistro). A sorpresa, infatti, il commissario tecnico ha deciso di non chiamare Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, il numero 22 giallorosso è rimasto piuttosto sorpreso da questa scelta. Il classe '99, quindi, è rimasto a Trigoria, dove si allenerà al meglio per farsi trovare pronto per la sfida contro l'Inter, in programma l'1 ottobre alle ore 18.

(Sky Sport)