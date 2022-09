Dybala: il giallorosso resta nel ritiro dell'Argentina, il 23 nuovi controlli

Mentre Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro dell'Italia a Coverciano, Paulo Dybala resta con l'Argentina. Secondo le informazioni dell'emittente televisiva, il 21 giallorosso, che ha saltato l'impegno con l'Atalanta per un problema al flessore accusato durante il riscaldamento, resterà nel ritiro dell'Argentina almeno fino al 23 settembre. Poi Dybala svolgerà nuovi controlli e, se gli esami non dovessero evidenziare problemi, prolungherà la sua permanenza fino al 27, giorno in cui l'Argentina affronterà la Giamaica, e tornerà in Italia il 28.

Prima di partire per Miami, sede del ritiro della Nazionale, l'argentino si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart che non hanno evidenziato lesioni.

(sport.sky.it)

