Olanda: Karsdorp fuori dai convocati per le gare di Nations League

Inserito tra i pre-convocati per le gare di Nations League, Rick Karsdorp non è riuscito a superare l'ultima selezione finendo tagliato dai convocati definitivi. L'esterno olandese, che in finale ha battuto i suoi ex compagni del Feyenoord, aveva anche chiuso l'ultima partita con un problema muscolare.

This is our squad for the 4 matches in June! ? Welcome, Jerdy Schouten! ?

? Bruno Martins Indi & Vincent Janssen#UEFANationsLeague pic.twitter.com/EWuxazKfXb — OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2022