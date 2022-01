Coppa d'Africa, Diawara inserito nelle riserve della top 11 della fase a gironi (FOTO)

La Coppa d'Africa sembra aver rivitalizzato Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma si è qualificato con la sua nazionale agli ottavi di finale, dove affronterà il Gambia di Darboe. Il ventiquattrenne è sceso in campo in due delle tre partite disputate dalla Guinea, fornendo grandi prestazioni. Le ottime giocate che ha regalato gli sono valse infatti la nomina nella squadra migliore della fase a gironi della competizione: Diawara però non figura negli undici titolari, bensì nelle riserve.