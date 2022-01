Coppa d'Africa, Diawara contro Darboe: Guinea-Gambia agli ottavi di finale (FOTO)

La Coppa d'Africa entra nel vivo. Terminata la fase a gironi, ora inizieranno gli ottavi di finale. I due giocatori della Roma impegnati in questa competizione sono entrambi passati alla fase successiva del torneo ed il destino ha deciso che dovranno sfidarsi nel prossimo match: la Guinea di Diawara (arrivata seconda nel gruppo B) affronterà infatti il Gambia di Darboe (classificatosi secondo nel gruppo F) nella partita in programma lunedì 14 gennaio alle 17. Questo vuol dire che uno dei due tornerà sicuramente a disposizione di José Mourinho. Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Burkina Faso-Gabon

Nigeria-Tunisia

Guinea-Gambia

Camerun-Comore

Senegal-Capo Verde

Marocco-Malawi

Costa d'Avorio-Egitto

Mali-Guinea Equatoriale

— #TotalEnergiesAFCON2021 ? (@CAF_Online) January 20, 2022