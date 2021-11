Alle 15:30 a Coverciano il gruppo Azzurro è sceso in campo per il primo allenamento della sosta. Assenti Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, sotto gli occhi di Roberto Mancini si sono allenati regolarmente in gruppo i due giallorossi Bryan Cristante e Gianluca Mancini.

Si sono allenati a parte i 4 azzurri Immobile, Barella, Bastoni e Chiellini.

(Tuttomercatoweb)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Il commissario tecnico ha deciso di chiamare in nazionale Pessina e Cataldi al posto di Pellegrini e Zaniolo.