Ghana, il portavoce smentisce le indiscrezioni sul rifiuto di Felix: "Lo aspettiamo"

Circolano indiscrezioni sul rifiuto di Felix Afena-Gyan di unirsi al Ghana: l'attaccante si è messo in luce con la Roma, entrando nelle rotazioni di José Mourinho, ed è stato convocato per la prima volta dalla sua Nazionale per gli impegni contro Etiopia e Sudafrica. Ora arrivano smentite: per Ghana Football Association il 18enne risponderà alla convocazione nonostante le notizie diffuse, secondo cui Felix sarebbe scontento delle critiche ricevute dai media sul fatto che fosse troppo giovane e inesperto per la Nazionale.

"Quando decidiamo di convocare un giocatore, inviamo una comunicazione ufficiale ai club, e se il giocatore non è in grado di onorare l'invito a causa di un infortunio o di altre preoccupazioni, il club ci scriverà inserendo i motivi per cui il giocatore può non essere rilasciato - ha detto Henry Asante Twum, il portavoce del Ghana -. Per quanto mi riguarda, la Roma non ci ha scritto di eventuali perplessità. Quindi ci aspettiamo che Afena-Gyan si unisca a noi".

"La Roma non ha inviato alcuna informazione relativa ad un infortunio al ginocchio o cose del genere - ha aggiunto -. Sono fiducioso nel dire che è uno dei giocatori che ci aspettiamo e, si spera, entro la fine della giornata dovrebbe essere qui. Tuttavia, se c'è qualcosa che il club dovrebbe comunicarci, sono sicuro che lo farà in modo appropriato".

(ghanasoccernet.com)

