Ghana: arriva la convocazione per Felix Afena-Gyan e la Roma si complimenta con l'attaccante (FOTO)

Nonostante dal Ghana fosse arrivata la notizia del timore della Roma per la convocazione di Felix Afena-Gyan in Nazionale, è arrivata la chiamata per il giovane attaccante giallorosso. Il sito ufficiale della Ghana Football Association ha diramato la lista dei giocatori chiamati da Milovan Rajevac, c.t. del Ghana, per i prossimi impegni con Etiopia e Sudafrica: c'è anche Felix.

Arrivano anche i complimenti della Roma, che tramite il proprio profilo Twitter si è complimentata con Felix: